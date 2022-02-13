В Казахстане началась несогласованная акция в память жертв протестов

В Алма-Ате начинается не согласованная властями акция в память жертв массовых протестов, прошедших в Казахстане в январе. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, площадь Республики, где проходит митинг, открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за происходящим и не препятствуют проведению мероприятия.

Собравшиеся растянули транспарант и закрепили на монументе список лиц, погибших в ходе январских событий. Отмечается, что люди продолжают прибывать на площадь.

10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все виновные в беспорядках будут наказаны. Глава республики признался, что переживает из-за большого числа жертв, и пригрозил наказанием всем их участникам.

Массовые протесты разгорелись в Казахстане в начале января из-за повышения цен на газомоторное топливо с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов и люстрации людей из окружения бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.