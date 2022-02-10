Президент Казахстана пригрозил наказать виновных в январских беспорядках

Все виновные в беспорядках, которые прошли в январе в Казахстане, будут наказаны. С соответствующим обещанием президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Глава республики признался, что переживает из-за большого количества жертв январских беспорядков, и пригрозил наказанием всем их участникам.

По его словам, происходившее в стране было «тщательно подготовленной операцией международных террористов», которые «напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота».

10 февраля Токаев прибыл в Москву на встречу с Путиным. Во время переговоров с российским лидером он назвал Россию и Казахстан «соседями от Бога» и выразил уверенность, что страны продолжат развивать двусторонние отношения.