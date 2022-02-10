Токаев дал оценку соседству России и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал оценку соседства республики с Россией. Об этом он высказался во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от Бога» и подчеркнул, что страны продолжат развивать двусторонние отношения.

10 февраля Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Во время переговоров стороны затронули ситуацию в республике, а российский лидер назвал Казахстан жертвой международных банд, которые воспользовались происходящим в стране.