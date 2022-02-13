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На Украине рассказали о боеготовности Сил территориальной обороны

Командующий СТО Украины Галушкин заявил, что силы укомплектованы на 70 процентов

Фото: РИА Новости

Командующий Силами территориальной обороны (СТО) Украины Юрий Галушкин в интервью телеканалу «Украина 24» рассказал о боеготовности рода войск. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, укомплектованность СТО составляет около 70 процентов, а пограничных бригад — 70-75 процентов. Он отметил, что в стране должны появиться 29 бригад и 150 батальонов. Военнослужащие будут служить в них на постоянной основе.

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«В пунктах постоянной дислокации они будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав. То есть заключили контракт резервиста в этих батальонах и бригадах. Таких резервистов в Украине может быть около 130 тысяч военнослужащих», — заявил Галушкин, добавив, что на постоянной основе в СТО будут служить 10 тысяч солдат.

Ранее стало известно, что украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. За воскресенье из Украины было совершено около 20 вылетов.

Марина Совина
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