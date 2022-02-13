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Украинские олигархи стали покидать страну чартерными рейсами

«Украинская правда»: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами

Фото: Pixabay

Украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов, сообщает «Украинская правда».

«Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным издания от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — пишет издание.

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Также отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее.

Ранее правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. О планах кабмина рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Марина Совина
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