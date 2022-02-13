На Украине захотели создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов

Правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. О планах кабмина рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Власти намереваются выделить министерству инфраструктуры 16,6 миллиарда гривен (590 миллионов долларов), которые станут гарантийным фондом для полетов на Украину, указал парламентарий.

«Данный фонд будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы», — добавил Железняк, пояснив, что для реализации этих планов в воскресенье, 13 февраля, будет проведено заседание бюджетного комитета Верховной Рады.

Как позднее подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета. Средства в размере 16,6 миллиарда гривен были выделены для обеспечения безопасности полетов над украинской территорией.

Глава Кабмина указал, что решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение украинских граждан на родину.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. По его словам, их намерены принять на заседании кабмина в воскресенье, 13 февраля.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что европейские владельцы самолетов (лизингодатели) массово потребовали вернуть свои воздушные суда с Украины.

Также стало известно, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

