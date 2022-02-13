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Стало известно о массовом отзыве европейских самолетов с Украины

В SkyUp сообщили о массовом отзыве самолетов с Украины их владельцами из Европы

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Европейские владельцы самолетов (лизингодатели) массово потребовали вернуть свои воздушные суда с Украины. Об этом стало известно из сообщения украинской авиакомпании SkyUp.

«Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года», — заявил Дмитрий Сероухов, гендиректор SkyUp.

Лизингодатели потребовали, чтобы самолеты вернулись с Украины в Евросоюз, из-за чего украинские авиакомпании вынуждены отменять рейсы. «Ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты на Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник

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Николай Чигасов
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