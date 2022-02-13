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Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов

«Страна.ua»: с 14 февраля воздушное пространство Украины полностью закроют для самолетов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Так, по информации медиа, крупнейшие британские страховые компании вводят на территории страны воздушную блокаду. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

Кроме того, страховщики сообщили мировым собственникам самолетов, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Представитель ведомства призвал не доверять слухам, сообщает издание «Телеграф». Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают

Марина Совина
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