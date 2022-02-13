На Украине опровергли сообщения о запрете на въезд россиян в страну

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Об этом сообщает «Телеграф».

Демченко призвал не руководствоваться слухами. «Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — заявил он.

По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Он уточнил, что среди них есть и россияне, которым, как и все остальные, должны «выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».

Ранее очевидцы начали распространять в соцсетях информацию о том, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Позже депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подтвердил запрет украинских властей впускать граждан России на свою территорию.