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В Раде подтвердили запрет на въезд россиян на территорию Украины

Депутат Рады Рабинович подтвердил запрет Украины впускать россиян на свою территорию
Вадим Рабинович

Вадим Рабинович. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подтвердил запрет украинских властей впускать россиян на свою территорию. Соответствующее сообщение политик опубликовал в Telegram.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал депутат. При этом Рабинович не уточнил источник данной информации.

Ранее очевидцы начали распространять в соцсетях информацию о полном запрете въезда на территорию Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua». Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на приказ начальства, который поступил около 13:00.

Марина Совина
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