На Украине подготовили решения для продолжения полетов самолетов над страной

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. По его словам, их намерены принять на заседании Кабмина в воскресенье, 13 февраля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хотя речь идет об экономических взаимоотношениях частных компаний, государство поддержит украинские авиакомпании, чтобы страховые компании были уверены — можно лететь в Украину и никаких проблем», — написал он.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что европейские владельцы самолетов (лизингодатели) массово потребовали вернуть свои воздушные суда с Украины.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник