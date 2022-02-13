Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине подготовили решения для продолжения полетов самолетов над страной

Мининфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов над страной

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. По его словам, их намерены принять на заседании Кабмина в воскресенье, 13 февраля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хотя речь идет об экономических взаимоотношениях частных компаний, государство поддержит украинские авиакомпании, чтобы страховые компании были уверены — можно лететь в Украину и никаких проблем», — написал он.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что европейские владельцы самолетов (лизингодатели) массово потребовали вернуть свои воздушные суда с Украины.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Киев запросил организовать встречу с Россией
Модели Playboy предложили 4,5 миллиона рублей за свидание на открытых ею торгах
МИД КНДР осудил США за слухи о «вторжении» России на Украину
Священник поделился лайфхаком для решения семейных проблем
Стало известно о переезде американских дипломатов из Киева
В США составили списки экономических элит России для применения санкций
На Украине подготовили решения для продолжения полетов самолетов над страной
Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Жириновский и Зюганов встретились в больнице
Кандидат в президенты Франции пообещала отказать Украине во вступлении в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.