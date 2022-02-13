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Стало известно о возможном отъезде сотрудников миссии ОБСЕ из Донецка

Reuters: сотрудники миссии ОБСЕ из США начали покидать Донецк

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Американцы из состава миссии ОБСЕ в Донбассе этим утром покинули Донецк. В самой организации отъезд своих сотрудников пока не комментировали. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает Reuters.

Ранее CNN сообщил, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. В Донецке, в свою очередь, заявили, что в таком случае из миссии в Донбассе уедет существенная часть наблюдателей.

О том, что некоторые сотрудники Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, возможно, начали покидать Донецк со ссылкой на собственный источник 13 февраля также пишет «Интерфакс».

«Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка в направлении Украины», — стало известно собеседнику агентства.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал это сигналом о готовности к провокациям США.

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Евгения Куликова
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