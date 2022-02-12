Глава ДНР назвал сигнал о готовности к провокациям от США

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал отъезд представителей в Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сигналом о готовности к провокациям США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отъезд представителей США в СММ будет сигналом о готовности к провокациям против Донбасса», — заявил он.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что граждане США, задействованные в Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине будут отозваны из страны. Источники "Интерфакса" в Донецке сообщили, что в таком случае Миссию в Донбассе покинет существенная часть наблюдателей.