У ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету

Международная команда астрономов обнаружила свидетельства существования новой планеты у ближайшей к Солнечной системе звезде — Проксимы Центавра, удаленной на четыре световых года. Она является одной из самых легких из когда-либо найденных экзопланет, обладая массой в четверть массы Земли. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Известно, что присутствие планет смещает центр тяжести звезд и придает им радиальную скорость, что заметно по эффекту Доплера, выражающемся в периодическом смещении спектральных линий в красную (звезда удаляется от наблюдателя) и синюю (звезда приближается к наблюдателю) области спектра. Красные карликовые звезды вроде Проксимы Центавра производят мощные вспышки, которые маскируют радиальную скорость, связанную с экзопланетами. Чтобы решить эту проблему, ученые воспользовались высокоточным спектрографом ESPRESSO, установленным на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.

Благодаря ESPRESSO астрономы ранее подтвердили существование экзопланеты Proxima b, чья масса сравнима с массой Земли. Одновременно с этим ученые зафиксировали короткопериодический сигнал, который мог быть вызван планетой небольшой массы. Новые наблюдения подтвердили этот сигнал, который, вероятно, вызван экзопланетой Proxima d массой 0,26 массы Земли. Ее влияние на Проксиму Центавра мало и придает звезде радиальную скорость всего около 40 сантиметров в секунду.

Новая планета-кандидат является уже третьей экзопланетой в системе Проксимы Центавра. Вторая планета Proxima c, относящаяся к классу суперземля, с орбитальным периодом более пяти лет была обнаружена в 2020 году с помощью спектрографа HARPS на телескопе ESO. Для сравнения первая выявленная в системе экзопланета Proxima b совершает оборот вокруг родительской звезды за 11 дней и находится в зоне обитаемости, которая расположена очень близко к родительской звезде из-за ее слабой яркости. Proxima d с орбитальным периодом 5,12 дня, расположена еще ближе, за пределами зоны обитаемости, а температура ее поверхности может достигать около 360 кельвинов.