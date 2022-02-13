Раскрыты темы телефонного разговора Байдена и Зеленского

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, который продлился меньше часа. По итогам они договорились продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — указали в американской администрации.

Байден выразил Зеленскому приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Президент также пообещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России».

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не могут назвать точную дату вторжения России на Украину, однако ожидают, что это может произойти в любой день. «Кроме того, мы считаем, что, возможно, Россия может избрать дипломатический путь», — добавил он.

До этого датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен отказался каким-либо образом подтвердить заявление американского лидера.

