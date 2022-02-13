В Госдуме оценили запрос Киева на организацию встречи с Россией

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев оценил запрос Киева на организацию встречи с Россией и другими членами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. По его мнению, таким образом государства Европейского союза (ЕС), не воспринявшие всерьез предложения Москвы по гарантиям безопасности, хотят вернуться к диалогу через посредничество Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что формально украинские власти интересуют учения, которые проходят на территории России, но они об этом «и так практически все знают». Однако члены ОБСЕ легкомысленно отнеслись к предложениям по гарантиям безопасности, поэтому намереваются продолжить переговоры, не рассчитывая на США, добавил он.

«Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности, и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы», — заключил Шхагошев.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запросила в течение 48 часов организовать встречу с Россией и остальными членами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности.

До этого сообщалось, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обещала обратиться к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

