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Российский рэпер найден мертвым на съемной квартире

В Сочи на съемной квартире нашли тело рэпера Владимира Богданова с ножевым ранением

Фото: Shutterstock

В Сочи на съемном жилье на улице Чехова нашли мертвым рэпера из Хакасии. Тело обнаружил хозяин квартиры. Об этом 13 февраля пишет KP.RU.

32-летний Владимир Богданов, известный публике под творческим псевдонимом «Рикосан», 1 февраля перестал выходить на связь с друзьями и семьей.

Владелец арендуемого жилья также не мог дозвониться до россиянина и решил лично его проведать. Приехав, он стал звонить в дверь, но никто не открывал. Тогда хозяин воспользовался своими ключами. В одной из комнат он обнаружил следы крови, а рядом лежало тело мужчины.

Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что у погибшего обнаружено ножевое ранение в живот, но следов посторонних людей в квартире нет.

Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

В октябре 2020 года стало известно, что российского рэпера Виталия Колмакова, известного как 1251, насмерть забили в подъезде.

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Евгения Куликова
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