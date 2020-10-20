Российского рэпера насмерть забили в подъезде

Российского рэпера Виталия Колмакова, известного как 1251, насмерть забили в подъезде. Об этом сообщает «Город55».

Жена начинающего омского исполнителя Ангелина рассказала, что в ночь на 16 октября ее муж пытался разнять участников пьяной драки, но в итоге сам стал жертвой нападения. Женщина отметила, что соседи позвали их в гости. Колмаков отправился к ним, а Ангелина осталась в квартире. Вскоре она услышала, что в подъезде происходит драка.

Уточняется, что знакомые рэпера подрались с двумя другими людьми. Одному из них было 17 лет, а другому — 23. Именно они и напали на артиста. Его жена заявила, что не знает, что именно послужило причиной конфликта, однако пояснила, что все участники были пьяны.

«Один из них со всей дури ударил его ногой по голове, муж вырубился. И потом они начали его добивать ногами по лицу», — рассказала супруга Колмакова. По ее словам, соседи рэпера вызвали полицию и скорую помощь. К их приезду Колмаков был уже мертв. Его похороны прошли 19 октября.

Напавших на музыканта мужчин задержали сразу же после инцидента, однако в настоящее время они оба находятся дома. «Они уже утверждают, что Виталя сам виноват, сам полез к ним. Но, даже если бы это было так, это не дает им права убивать человека. Мы похоронили дорогого человека, а они спят в теплой постели», — сказала жена Колмакова.

В СУ Следственного комитета по Омской области подтвердили факт преступления. В ведомстве отметили, что один из нападавших находится под домашним арестом, а второй — под подпиской о невыезде.