Рэпера Bvlly застрелили в 24 года

Канадского рэпера Bvlly убили в 24 года. Об этом сообщает местный новостной канал CP24.

Инцидент произошел рано утром 24 декабря в Ошаве. Прозвучало множество выстрелов, после чего прибывшая на место полиция заявила, что молодой артист был застрелен. В настоящее время по этому делу нет подозреваемых.

Bvlly был восходящей звездой в Торонто. В 2018 году хип-хоп-исполнитель выпустил своей дебютный сингл No Light Bag, а в сентябре состоялся релиз его первого полноформатного альбома Made In Austria. Три недели назад Bvlly опубликовал клип на трек Jungle, записанный с артистом Mack Dizzle.

Весной застрелили американского рэпера Эрмиаса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle. Нападение на 33-летнего музыканта произошло около его магазина одежды в Лос-Анджелесе 1 апреля. В результате нападения пострадали еще два человека, их доставили в больницу.