В Австрии заявили об отсутствии намерений отказываться от «Северного потока-2»

Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2), но Вена не намерена это делать. Такое заявление сделала министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбек в эфире телеканала ORF2. Ее слова приводит РИА Новости.

Она пояснила, что европейская страна со своей стороны много инвестировала в этот газопровод через государственную нефтяную компанию OMV. Министр добавила также, что «Северный поток-2» может войти в пакет антироссийских санкций в случае эскалации вокруг Украины.

«Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода», — пояснила Шрамбек и подчеркнула, что Москва выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прерывала их даже в худшие времена.

Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода при вторжении России на Украину. Он отметил также, что Германия и США, говоря о судьбе СП-2, придерживаются единого мнения.