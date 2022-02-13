Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Петербурге мужчина открыл стрельбу из салона авто

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину на авто, стрелявшего из пистолета в соседа

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, который открыл стрельбу, находясь в салоне автомобиля. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестный направлял пистолет на своего соседа в Кировском районе города.

Полицейским удалось поймать злоумышленника, оружие у него изъяли. Впоследствии выяснилось, что задержанный был ранее судим за кражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

10 января сообщалось, что в селе Лямбирь Республики Мордовия учитель выстрелил в директора местной школы и ее мужа. Между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. Пострадавших госпитализировали с ранениями. После медицинской помощи женщину отпустили домой, а ее муж остался под присмотром врачей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появились новые подробности инцидента с атомной субмариной США у Курил
Съевший двух собак агрессивный крокодил без одной ноги попался охотникам
Глава ДНР отказался верить в возможность исполнения Киевом Минских соглашений
Историк рассказал о судьбе московских высоток
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из салона авто
Опубликованы новые фото поверхности Марса
Московский бар раскрыл подробности инцидента со стрельбой и кавказцами
В КПРФ рассказали о состоянии госпитализированного Зюганова
МОК предложил Валиевой психологическую помощь
Детский омбудсмен в Москве прокомментировала ситуацию с Алисой Тепляковой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.