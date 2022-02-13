В Петербурге мужчина открыл стрельбу из салона авто

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, который открыл стрельбу, находясь в салоне автомобиля. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестный направлял пистолет на своего соседа в Кировском районе города.

Полицейским удалось поймать злоумышленника, оружие у него изъяли. Впоследствии выяснилось, что задержанный был ранее судим за кражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

10 января сообщалось, что в селе Лямбирь Республики Мордовия учитель выстрелил в директора местной школы и ее мужа. Между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. Пострадавших госпитализировали с ранениями. После медицинской помощи женщину отпустили домой, а ее муж остался под присмотром врачей.