Российский учитель открыл стрельбу из пистолета по директору школы и ее супругу

В селе Лямбирь Республики Мордовия учитель выстрелил в директора местной школы и ее мужа, пострадавшие были госпитализированы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,

Инцидент произошел днем 8 января, когда 41-летний педагог пришел домой к 55-летней местной жительнице, работающей директором учебного заведения. Между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры гость открыл стрельбу из травматического пистолета, целясь в живот хозяйке дома. Ее супруг попытался отобрать оружие, но тоже получил пулю. Нападавший скрылся.

Пострадавших госпитализировали с ранениями. После медицинской помощи женщину отпустили домой, а ее муж остался под присмотром врачей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Травматический пистолет, зарегистрированный на учителя, изъят.