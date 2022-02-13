Появились новые подробности инцидента с атомной субмариной США у Курил

Атомная субмарина ВМС США типа Virginia была обнаружена противолодочной авиацией и подлодкой Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе Курил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере.

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», ー сообщил он.

По информации источника, после того как с нарушителем вышли на связь субмарина использовала имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России. Не исключено, что вскоре появятся новые подробности инцидента с лодкой.

Ранее в Пентагоне опровергли информацию о том, что субмарина ВМС США типа Virginia находилась в территориальных водах России. В ведомстве заявили, что американские подводные лодки передвигаются исключительно в международных водах и не заходят на территорию России.