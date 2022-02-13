Пентагон опроверг инфорацию о заходе подлодки США на территорию России

В Пентагоне опровергли информацию о том, что субмарина ВМС США типа Virginia находилась в территориальных водах России. В ведомстве заявили, что американские подводные лодки передвигаются исключительно в международных водах и не заходят на территорию России. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса, текст приводит РИА Новости.

В утверждениях российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды. Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах Кайл Райнес пресс-секретар Индо-Тихоокеанского командования США

Подлодка США

Министерство обороны России сообщило, что в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее засекли в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп. Экипажу на русском и английским было передано сообщение незамедлительно покинуть территориальные воды России.

Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно! Тихоокеанский флот

Американская подлодка проигнорировала требование, и в соответствии с руководящими документами по подводной защите границы экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». В результате субмарина США использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.

В связи с этим инцидентом российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации, отметив, что действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности России.

Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права Министерство обороны

Комментарий США

Поначалу в США отказывались подтверждать информацию о ситуации с подлодкой. В ведомстве заверили, что в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте, но в настоящий момент не могут подтвердить эти детали.

Однако спустя несколько часов, после телефонной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, в Пентагоне начали полностью отрицать возможность захода подлодки США на территорию Курил. При этом, как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы двух стране в ходе переговоров не затрагивали тему инцидента с подлодкой.

Учения Минобороны

Российские военные в эти дни проводят масштабные учения по всей стране. В частности, более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России. Помимо этого, учения пройдут в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане. Всего участие в них примут более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов, одна тысяча единиц техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Как отметил бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе, появление крейсеров является частью военно-технического ответа России НАТО. Он уточнил, что подобные мероприятия призваны показать альянсу, что Россия может принять эффективные военные меры в ответ на любые его действия.