Путин и Байден не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США типа Virginia, обнаруженной в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Нет, нам об этом известно. И по линии Министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши. Эта тема в переговорах президентов не затрагивалась», — сказал Ушаков.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома отказался сообщать, обсуждался ли инцидент с подводной лодкой ВМС США типа Virginia в российских водах в беседе между президентами. В Пентагоне отмечали, что в курсе инцидента, однако в настоящий момент не могут подтвердить никаких деталей.

12 февраля российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации. По данным Минобороны, в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.