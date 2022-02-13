В США рассказали о причинах публикации разведданных по ситуации вокруг Украины

США публикуют разведывательные данные по ситуации вокруг Украины, чтобы предотвратить войну. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом... Мы представляем их, чтобы остановить войну. Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности», ー заявил советник президента США Джо Байдена.

По словам Салливана, Россия может напасть на Украину в любой день, воспользовавшись провокацией. Советник отметил, что Москва планирует для этого «операцию под чужим флагом» против своей армии. При этом Салливан признался, что не знает точной даты вторжения России на Украину, и допустил, что войны не будет вовсе.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля. При этом он отметил, что информация о якобы готовых планах российской агрессии поступает в Пентагон не только от разведки, но и от других источников.