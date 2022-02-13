Пентагон отказался подтверждать информацию о начале вторжения России на Украину

Пентагон не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Я не в состоянии подтвердить эту информацию. Мы считаем, что полномасштабные военные действия могут начаться в любой день. Я вновь хочу напомнить о том, что такая информация приходит к нам от большого количества источников, не только от разведки. Все просто ーоколо ста тысяч российских военных продолжают находиться около украинских границ», ー заявил представитель Пентагона.

13 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии иных способов решения украинского кризиса кроме как дипломатических. Ранее он сообщал, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь отказался каким-либо образом подтверждать заявление американского лидера.