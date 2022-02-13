Модели Playboy предложили 4,5 миллиона рублей за свидание на открытых ею торгах

Популярная американская модель Элизабет Мари Шевалье (Elizabeth Marie Chevalier), которая снималась для журналов Playboy и Maxim, открыла онлайн-торги с предложением пригласить ее на свидание. Об этом сообщает Daily Mail.

В своих соцсетях 27-летняя манекенщица из Сан-Диего, штат Калифорния, неоднократно жаловалась, что испытывает трудности в построении серьезных отношений, поскольку ее красота «отпугивает мужчин». По этой причине девушка решила организовать торги среди своих поклонников на платформе OnlyFans, победитель которых получит возможность поужинать с ней в День всех влюбленных. «Я хочу, чтобы этот день был особенным, поэтому жду самое лучшее предложение. Это позволит мне понять, что я — женщина вашей мечты», — объяснила она.

По словам Шевалье, желающих отправиться с ней ресторан оказалось очень много — около двух тысяч человек в сутки, — а наивысшая ставка составила 60 тысяч долларов (более 4,5 миллиона рублей). «Один парень даже купил мне часы Rolex, это невероятно!» — поделилась она.

Американка пока не объявила о своем выборе, однако отметила, что надеется встретить искреннего мужчину и вступить с ним в крепкую связь.

В январе 2021 года Элизабет Мари Шевалье рассказала, почему мужчины находят ее красоту и карьеру «пугающими». Женщина, у которой более 2,9 миллиона подписчиков в Instagram, рассталась со своим молодым человеком полгода назад и с тех пор терпит неудачи во время знакомств. «Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая (мой рост почти 178 сантиметров), красивая, и у меня очень сильный характер. На самом деле я очень милая и любящая, поэтому, если бы парни нашли время, чтобы узнать меня получше, они бы это поняли», — призналась героиня она.