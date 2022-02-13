Найдено тело пилота потерпевшего крушение истребителя F-15

В Японском море нашли тело пилота потерпевшего крушение в январе истребителя F-15 японских сил самообороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.

Сообщается, что тело было найдено вблизи места аварии, около префектуры Исикава. Поиски второго пропавшего пилота продолжаются.

31 января сообщалось, что самолет F-16 пропал с радаров во время полета над префектурой Исикава. Самолет Сил самообороны вылетел с военной базы Комацу и вскоре потерял связь с диспетчерами. Сообщается, что истребитель мог упасть в море, в районе порта Канадзава. Береговая охрана порта готовится отправиться к предполагаемому месту крушения.