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Японский истребитель пропал с радаров во время полета

Во время полета в районе префектуры Исикава японский истребитель F-16 пропал с радаров

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Японский истребитель F-16 пропал с радаров во время полета над префектурой Исикава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NHK.

Самолет Сил самообороны вылетел с военной базы Комацу и вскоре потерял связь с диспетчерами. Сообщается, что истребитель мог упасть в море, в районе порта Канадзава. Береговая охрана порта готовится отправиться к предполагаемому месту крушения.

В конце декабря 2021 года стало известно, что морские Силы самообороны Японии запланировали установить новые ракеты повышенной дальности на свои подводные лодки. По замыслу разработчиков, это позволит атаковать вражеские судна и наземные военные базы без угрозы попасть под ответный огонь.

25 ноября министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что серьезно озабочен ростом военной активности России и Китая вблизи японских границ. По его словам, осенью Россия несколько раз направляла свои авиацию и флот к японским берегам.

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Николай Чигасов
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