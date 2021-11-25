Япония выразила озабоченность из-за военной активности России

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси выразил серьезную озабоченность из-за увеличения военной активности России и КНР вблизи японских границ в ходе телефонных переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на источники в правительстве.

Речь идет о совместных учениях Москвы и Пекина, в рамках которых военная авиация двух государств проводила воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Также министры обменялись мнениями по ряду тем, включая совместную экономическую деятельность на южных Курильских островах, и вопросам безопасности.

По словам источника, Хаяси выразил беспокойство по поводу обострения напряженности на Украине и в Белоруссии. Главы МИД обсудили и недавние испытания баллистических ракет Северной Кореей.

Ранее Хаяси и Лавров подтвердили намерение продолжать диалог, чтобы заключить мир. «Министры подчеркнули намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе в сфере политики и культуры.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.