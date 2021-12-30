Япония расширит арсенал на фоне военной активности России у ее берегов

Морские силы обороны Японии установят новые ракеты повышенной дальности на свои подводные лодки. Об этом сообщило агентство Yomiuri со слов источников в японском правительстве.

Несколько чиновников заявили, что арсенал военного подводного флота расширится ракетами, способными поражать цели на расстоянии до одной тысячи километров. По замыслу разработчиков, это позволит атаковать вражеские судна и наземные военные базы без угрозы попасть под ответный огонь.

На их проектирование и внедрение Министерство обороны потратило более 340 миллиона долларов. Со слов чиновников правительства, подлодки смогут запускать новые ракеты, не поднимаясь из-под воды, с помощью торпедных установок. Также источники подчеркнули, что ракеты были созданы для противодействия «вражеской военной активности».

25 ноября министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что серьезно озабочен ростом военной активности России и Китая вблизи японских границ. По его словам, осенью Россия несколько раз направляла свои авиацию и флот к японским берегам.

22 октября пять российских и пять китайских кораблей в рамках совместных учений прошли по проливу Цугару между двумя островами японского архипелага. Кроме того, истребители военно-воздушных сил (ВВС) самообороны Японии поднялись по тревоге после того, как российский и китайский вертолеты отделились от эскадры и пролетели в 50 — 100 километрах от границы страны.

В Минобороны Японии назвали эти маневры самой «беспрецедентной демонстрацией силы» за последние годы, а также заявили об угрозе региональной безопасности. 21 ноября глава японского МИД Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность по поводу самолетов России и КНР, которые патрулируют акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

