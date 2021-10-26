В Японии назвали демонстрацией силы проход российских кораблей

Проход военных кораблей России и Китая недалеко от берегов Японии — это беспрецедентная демонстрация силы, которая подчеркивает, что безопасность в регионе находится под угрозой. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киши, передает англоязычная редакция Kyodo News.

«Мы впервые зафиксировали такую масштабную активность в течение такого долгого периода. Мы считаем, это была демонстрация силы в отношении Японии», — подчеркнул министр.

Так он прокомментировал проход пяти китайских и пяти российских кораблей по проливу Цугару между двумя островами японского архипелага. По информации Kyodo, суда участвовали в совместных учениях РФ и КНР в Японском море.

Ранее в японских СМИ появлялись сравнения морской мощи двух крупнейших современных держав — США и Китая. По оценкам специалистов, американский флот пока что сильнее китайского, но последний постепенно нагоняет соперника.