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В Японии оценили шансы на морскую победу США над Китаем

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Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Brandie Nuzzi / U.S Navy / Reuters

В случае морского противостояния США и Китая у американцев пока что есть преимущество и высокие шансы на победу, однако КНР догоняет США. Так оценил возможный конфликт адмирал Джеймс Ставридис, который ранее занимал пост верховного главнокомандующего ОВС Североатлантического альянса, в материале для японского издания Nikkei Asian Review.

По мнению Ставридиса, сейчас такой конфликт был бы «сражением почти равных». При этом в ближайшее десятилетие разрыв между странами сильно сократится, и у Пекина есть шансы догнать Вашингтон по военно-морской мощи. В этом процессе играют роль такие направления технологий, как искусственный интеллект, гиперзвуковые крылатые ракеты, киберсредства и квантовые компьютеры.

На стороне США — сильные союзники, однако связь с ними постепенно ослабевает, и американской стороне, по мнению автора, следует сосредоточить силы на своем западном побережье, выходящем к Тихому океану.

Ранее сообщалось, что преследовавшие американский корабль неопознанные летающие объекты связали с Россией и Китаем: некоторые эксперты считают, что суда США окружили иностранные беспилотники.

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