Российский посол назвал расширение НАТО самой большой угрозой

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев назвал расширение НАТО самой большой угрозой для России. Он заявил об этом в интервью, опубликованном в газете Aftonbladet.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — отметил российский посол.

Также он ответил на вопрос, должно ли королевство самостоятельно решать, вступать в НАТО или нет. По словам посла, Россия и так не говорит об этом Швеции. «Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос», — сказал Татаринцев.

Ранее государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию страны в отношении вступления в НАТО. «Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не собираемся вступать», — указала она. Перед этим об отсутствии планов Стокгольма на вступление в НАТО высказалась глава МИД Швеции Анн Линде.

Швеция официально придерживается принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения к военным блокам — в мирное. Последний раз страна воевала с соседней Норвегией в 1814 году.