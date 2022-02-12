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Швеция подтвердила нежелание вступать в НАТО

Госсекретарь Валленстен: Швеция не стремится в НАТО, несмотря на ситуацию на Украине

Фото: Karl Melander / Reuters

Ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции в отношении вступления в НАТО. Об этом изданию Politico заявила государственный секретарь страны Карин Валленстен.

«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не собираемся вступать», — указала она.

Политик пояснила, что в сложившейся ситуации крайне необходимы стабильность и предсказуемость, а политика безопасности Швеции была определена ранее.

В январе министр иностранных дел Швеции Анн Линде также рассказала об отсутствии планов Стокгольма на вступление в НАТО. По ее словам, прямо сейчас вопрос о возможном вступлении в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня. При этом Линде напомнила, что сейчас Швеция и Финляндия — самые близкие партнеры НАТО.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что выполнение требований России ограничить расширение НАТО сделает невозможным сотрудничество Швеции с альянсом. «Если мир примет российские требования ограничить НАТО, то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно», — заявил Бюден. — Если эти требования России будут реализованы, начнутся компромиссы, то я понимаю, что не смогу сотрудничать с НАТО. С его членами или с организацией».

Швеция официально придерживается принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения к военным блокам — в мирное. Последний раз страна воевала с соседней Норвегией в 1814 году.

Марина Совина
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