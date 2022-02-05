В Швеции заявили об отсутствии поддержки при выполнении НАТО требований России

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что выполнение требований России ограничить расширение НАТО сделает невозможным сотрудничество Швеции с альянсом. Его слова передает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

«Если мир примет российские требования ограничить НАТО, то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно», — заявил Бюден. — Если эти требования России будут реализованы, начнутся компромиссы, то я понимаю, что не смогу сотрудничать с НАТО. С его членами или с организацией».

По словам Бюдена, в таком случае Швеция останется без поддержки. «Мы всегда будем стремиться к обеспечению защиты страны. Но когда речь идет о получении поддержки, чтобы справиться с длительной сложной ситуацией, или об обмене поддержкой, то у меня не будет такой возможности. Мои предпосылки для внесения вклада в обеспечение безопасности Швеции разрушаются», — заключил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия России «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».