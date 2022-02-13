В США оценили вероятность визита Байдена в Киев

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США назвал маловероятным визит американского президента Джо Байдена в Киев на фоне текущего кризиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе часового телефонного разговора с лидером США пригласил его посетить Киев. Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее».

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По результатам беседы они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Также лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.

Байден ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал каким-либо образом подтверждать заявление лидера страны.