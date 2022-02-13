Зеленский и Байден обсудили агрессию России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе часового разговора с лидером США Джо Байденом обсудил ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

«Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский по итогам переговоров договорились продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Байден выразил Зеленскому приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Президент также пообещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России».

До этого датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен отказался каким-либо образом подтвердить заявление американского лидера.