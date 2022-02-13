Зюганов отреагировал на слухи о своей встрече с Жириновским в больнице

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный в целях профилактики, опроверг слухи о своей встрече с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским в ЦКБ. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни никаких встреч не может происходить», — отреагировал политик. Он заявил, что Жириновскому положено сохранять режим самоизоляции при коронавирусе.

Ранее появилась информация от источника, близкого к ЛДПР, что Жириновский и Зюганов встретились в ЦКБ. При встрече лидер ЛДПР спросил у своего коллеги по парламенту, почему с ними не положили председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова.