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Жириновский и Зюганов встретились в больнице

Источник URA.RU: Жириновский спросил у Зюганова, почему Миронова не положили в больницу

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, госпитализированные ранее с коронавирусом, встретились в больнице. При встрече лидер ЛДПР спросил у своего коллеги по парламенту, почему с ними не положили председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к ЛДПР.

«Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздает указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: "А где Миронов?!"», — передал инсайдер агентства.

Ранее сообщалось, что ЛДПР могла скрывать болезнь Жириновского из-за внутрипартийной борьбы. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов.

О госпитализации Жириновского с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. По данным «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заболел COVID-19, из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Николай Чигасов
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