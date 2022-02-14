118-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница ЮАР, которая считается на родине одним из старейших жителей Земли, раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание The Sowetan.

118-летняя Элизабет Сетшеди всю жизнь провела в городе Слагбум в 80 километрах от административной столицы страны Претории. Согласно документам, выданным ей властями, Сетшеди появилась на свет в июле 1903 года. У женщины 12 детей, а количество внуков и правнуков родные давно перестали подсчитывать, потому что, по признанию сына долгожительницы Алекса Сетшеди, их слишком много.

Секретом своего долголетия женщина считает особое питание. Она каждый день ест овощи и морого — местную разновидность дикого шпината. Как рассказали сыновья Сетшеди, она никогда не работала официально, однако всю жизнь трудилась на родной ферме. Официально возраст африканской долгожительницы пока не подтвержден. Если это произойдет, она может занять вторую строчку в списке самых старых жителей планеты. На первом месте остается японка Танэ Канака, которой 2 января 2022 года исполнилось 119 лет.

Ранее сообщалось, что 106-летний житель Австралии поделился секретом своего долголетия. По его мнению, он прожил так долго, потому что никогда не курил и не пил спиртного.

