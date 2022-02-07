В Австралии бывший таможенник отметил 106-й день рождения и раскрыл секрет долголетия и бодрости. Об этом сообщает Nine News.

Гордон Юэрс из города Перт, штат Западная Австралия, родился в 1916 году, когда еще гремела Первая мировая война. Он пережил тяжелые времена Великой депрессии, Вторую мировую войну, расцвет эпохи рок-н-ролла и сегодня остается в добром здравии и отличном расположении духа.

Причиной своего долголетия 106-летний австралиец назвал отказ от курения и спиртного — он не выкурил в жизни ни одной сигареты и не выпил ни капли алкоголя. «Живите разумно, дышите размеренно, думайте о хорошем и надейтесь на лучшее», — посоветовал Юэрс молодым.

Пенсионер живет в собственном доме, самостоятельно себя обслуживает и с юмором относится к возрасту. «Я — подросток, запертый в разрушающемся теле. Но сам подросток в полном порядке!» — пошутил мужчина. Он добавил, что не считает свой возраст большим достижением, потому что ничего особенного для продления жизни не делал.

Дочь именинника Ширли Бартон сказала, что он дожил до столь преклонных лет, благодаря позитивному отношению к миру. По ее словам, отец всегда «очень открыт и сердечен в общении и принимает жизнь такой, какая она есть».

Ранее сообщалось, что 102-летний житель американского штата Гавайи раскрыл секрет долголетия. Джеймс Чоу рассказал, что прожил так долго, потому что регулярно посещает спортивный зал.