Тренирующийся каждый день 102-летний мужчина раскрыл секрет своей бодрости

102-летний житель американского штата Гавайи, который каждый день занимается на тренажерах, раскрыл секрет долголетия и бодрости. Об этом сообщает KHON-TV.

Джеймс Чоу считает, что прожил так долго потому, что регулярно ходит в спортзал, а дома занимается тай-чи (один из видов ушу) и тренировками со свободными весами. Помимо занятий спортом, другой причиной долголетия и бодрости Чоу назвал внимание к своему весу. Долгожителю диагностировали диабет и склонность к ожирению, однако он все держит под контролем благодаря правильному питанию. «Я стараюсь поддерживать вес в районе 51 килограмма. Если вес слишком большой — ем меньше. Если слишком маленький — ем побольше», — объяснил мужчина.

Кроме того, Чоу считает, что важно сохранять умственную активность, и в свободное время постоянно раскладывает пасьянсы, а до 100 лет регулярно сам высчитывал свои налоги и заполнял декларации. Другим важным аспектом психического здоровья американец назвал позитивное отношение к жизни. «Будьте добры к людям. Принцип действия и реакции. Если я добр к вам — вы добры ко мне», — считает долгожитель.

Чоу родился в Китае, однако в 1956 году перебрался в США. Мужчина поселился в Гонолулу и всю жизнь проработал профессором машиностроения в Гавайском университете. Он до сих пор живет в собственном доме, который спроектировал еще работая преподавателем, и присмотр сына и невестки понадобился ему только недавно.

Ранее сообщалось, что отметившая 101-й день рождения американка назвала три секрета своего долголетия. Один из них, по мнению женщины, заключается в том, чтобы регулярно менять род деятельности.