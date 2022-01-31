Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Тренирующийся каждый день 102-летний мужчина раскрыл секрет своей бодрости

102-летний американец назвал причинами долголетия занятия тай-чи и правильное питание

Кадр: KHON-TV

102-летний житель американского штата Гавайи, который каждый день занимается на тренажерах, раскрыл секрет долголетия и бодрости. Об этом сообщает KHON-TV.

Джеймс Чоу считает, что прожил так долго потому, что регулярно ходит в спортзал, а дома занимается тай-чи (один из видов ушу) и тренировками со свободными весами. Помимо занятий спортом, другой причиной долголетия и бодрости Чоу назвал внимание к своему весу. Долгожителю диагностировали диабет и склонность к ожирению, однако он все держит под контролем благодаря правильному питанию. «Я стараюсь поддерживать вес в районе 51 килограмма. Если вес слишком большой — ем меньше. Если слишком маленький — ем побольше», — объяснил мужчина.

Кроме того, Чоу считает, что важно сохранять умственную активность, и в свободное время постоянно раскладывает пасьянсы, а до 100 лет регулярно сам высчитывал свои налоги и заполнял декларации. Другим важным аспектом психического здоровья американец назвал позитивное отношение к жизни. «Будьте добры к людям. Принцип действия и реакции. Если я добр к вам — вы добры ко мне», — считает долгожитель.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Чоу родился в Китае, однако в 1956 году перебрался в США. Мужчина поселился в Гонолулу и всю жизнь проработал профессором машиностроения в Гавайском университете. Он до сих пор живет в собственном доме, который спроектировал еще работая преподавателем, и присмотр сына и невестки понадобился ему только недавно.

Ранее сообщалось, что отметившая 101-й день рождения американка назвала три секрета своего долголетия. Один из них, по мнению женщины, заключается в том, чтобы регулярно менять род деятельности.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Умер режиссер Виктор Мережко
Спящий в автобусе москвич разозлил пользователей сети
Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ специалистах по подполью для Украины
Названо число заблокированных Роскомнадзором фейков в интернете
Блогерша показала способ сэкономить место в гардеробе
НАТО захотело изучить мировой опыт операций по оказанию влияния в Арктике
Глава ЛНР рассказал о прибывающих на Украину под видом инструкторов наемниках
Страховщики назвали способ навредить Украине без вторжения России
Тренирующийся каждый день 102-летний мужчина раскрыл секрет своей бодрости
Российский эксперт назвал три анализа для предотвращения долгого коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter