Женщина дожила до 101 года и раскрыла три секрета долголетия

Долгожительница из США, отметившая 101-й день рождения, раскрыла три секрета долголетия. Об этом сообщает KRCR-TV.

Элси Макдоналд родилась в американском штате Вашингтон в 1921 году, но еще в детстве переехала в Калифорнию. Она 15 лет работала в школе, затем возглавляла библиотеку в калифорнийском городе Корнинг.

По мнению Макдоналд, она дожила до столь почтенного возраста, потому что время от времени меняла род своей деятельности. «Я пробовала много разных вещей, и это помогает», — говорит она. Кроме того, женщина советует спать допоздна и не совать нос в чужие дела.

«Ей всегда хотелось дожить до 100 лет, так что даже не знаю, к чему она теперь будет стремиться, — признаются ее дочери Донна и Диана. — Ее врач сказал, что она может дотянуть до 105. Думаю, она попытается это сделать».

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