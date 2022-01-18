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Женщина дожила до 101 года и раскрыла три секрета долголетия

Долгожительница раскрыла три секрета, которые помогали ей дожить до 101 года

Фото: Pixabay

Долгожительница из США, отметившая 101-й день рождения, раскрыла три секрета долголетия. Об этом сообщает KRCR-TV.

Элси Макдоналд родилась в американском штате Вашингтон в 1921 году, но еще в детстве переехала в Калифорнию. Она 15 лет работала в школе, затем возглавляла библиотеку в калифорнийском городе Корнинг.

По мнению Макдоналд, она дожила до столь почтенного возраста, потому что время от времени меняла род своей деятельности. «Я пробовала много разных вещей, и это помогает», — говорит она. Кроме того, женщина советует спать допоздна и не совать нос в чужие дела.

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«Ей всегда хотелось дожить до 100 лет, так что даже не знаю, к чему она теперь будет стремиться, — признаются ее дочери Донна и Диана. — Ее врач сказал, что она может дотянуть до 105. Думаю, она попытается это сделать».

Ранее супружеская пара из Великобритании, прожившая вместе 60 лет, раскрыла секрет крепкой семьи. 77-летний Берт и 76-летняя Линн Вуллисс считают, что счастливы столько лет, потому что всегда разговаривают, чтобы выяснить потребности и желания друг друга.

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Олег Парамонов
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