Прожившие в браке 60 лет супруги раскрыли секрет долгих и счастливых отношений

Супруги из английского города Гримсби, графство Линкольншир, стали самой молодой парой Великобритании, отметившей бриллиантовую свадьбу. В честь годовщины они раскрыли газете Metro секрет долгого и счастливого брака.

18 июля 77-летний Берт (Bert) и 76-летняя Линн Вуллисс (Lynne Woolliss) отметили 60-ю годовщину свадьбы в окружении детей, внуков и правнуков. Также пара получила поздравительную телеграмму от королевы Великобритании.

Будущие муж и жена познакомились еще в школе, когда Линн было всего 15 лет. Как только девушке исполнилось 16, пара сыграла свадьбу. Празднование было скромным, сразу после регистрации брака молодожены отправились есть дешевое традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс.

На момент торжества британка была уже на седьмом месяце беременности. Родители невесты не пришли на свадьбу, поскольку были против союза дочери с Бертом.

По мнению Линн, секрет их долгого и счастливого брака с мужем в том, что они разговаривают, чтобы выяснить желания и потребности друг друга. Если же диалога не происходило, британка выставляла супруга за дверь. Берт добавил, что для радостной семейной жизни важно всем друг с другом делиться, но при этом уметь вовремя промолчать. «Пока вы много смеетесь, все в порядке», — подытожила Линн.

Ранее сообщалось, что прожившие в браке 70 лет супруги из Великобритании раскрыли секрет долгих и счастливых отношений. Супруги не ложатся спать в ссоре и принимают различия в характерах друг друга.