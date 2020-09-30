Прожившая в браке 17 лет Джулианна Мур раскрыла секрет счастливых отношений

Американская актриса и писательница Джулианна Мур назвала секрет ее 17-летнего брака со вторым мужем, режиссером Бартом Фрейндлихом. Ее слова приводит газета Daily Mail со ссылкой на выпуск передачи The Drew Barrymore Show, размещенный 28 сентября на YouTube.

«Я лишь могу сказать, что, по моему мнению, оба человека должны искренне хотеть пожениться. Я видела примеры, когда брак не клеился, так как один из супругов просто не хотел в нем состоять. Мне кажется, важно, чтобы оба партнера вкладывали в отношения», — раскрыла Мур формулу счастливого брака.

59-летняя актриса подчеркнула, что партнерам должно быть хорошо вместе. «Боже мой, я считаю, что влюбленные должны веселить друг друга; если этого не происходит, то это же скука смертная, — заверяет она. — Если бы кто-то спросил меня, кажутся ли мне прожитые в браке годы долгими, я бы ответила: "На удивление, нет, не кажутся". В этом вся прелесть — нет ощущения, что прошло уже много лет».

Джулианна Мур находится в отношениях с 50-летним Бартом Фрейндлихом 24 года, 17 из которых пара прожила в браке. У супругов два ребенка: 22-летний сын Калеб и 18-летняя дочь Лив.

Ранее супруги из Эквадора, прожившие в браке 79 лет, попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара. Они рассказали представителям Guinness World Records секреты долгих и счастливых отношений. «Мы сохранили наш брак благодаря уважению, состраданию и чуткости», — подчеркнула пара.

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