В Европе всплыл затопленный город-призрак

Отсутствие дождей и последовавшая за ними засуха привели к появлению в Испании деревни Асередо, затопленной три десятилетия назад по решению властей. Из европейской деревни когда-то сделали водохранилище, которое сейчас почти полностью высохло, сообщает Associated Press.

Затонувшая деревня-призрак буквально всплыла — местные жители могут увидеть среди руин автомобили, каменный фонтан и старую дорогу, ведущую к тому месту, где находился бар. «Раньше здесь были виноградники, апельсиновые деревья. Все было зеленым. Это было прекрасно. Посмотрите на это сейчас. Это так печально», — поделился испанец Хосе Луис Пенин.

Деревня Асередо была затоплена по решению властей в рамках строительства на ее месте гидроэлектростанции Линдосо. Летом на территории можно было увидеть крыши затопленных домов, однако зимой водохранилище никогда не высыхало. Засуха считается нормальной ситуацией для некоторых территорий Пиренейского полуострова, но эксперты заявляют, что проблема усугубилась из-за изменения климата.

Из-за рекордно низкого уровня осадков или их полного отсутствия, фермеры Португалии и Испании, выращивающие продукцию для всей Европы, опасаются уничтожения урожая. За последние три месяца 2021 года в Испании выпало всего 35 процентов от среднего уровня осадков за аналогичный период с 1981 по 2010 год. Если в ближайшие две недели ситуация не улучшится, фермерам начнет помогать государство — скорее всего, с помощью экономических льгот. Сейчас официально десять процентов территории Испании объявлены территориями с «затяжной засухой», однако крупные районы также ощущают острую нехватку осадков, что может повлиять на сельское хозяйство.

Ведущая ассоциация фермеров и животноводов Испании, Committee on Agriculture (COAG), предупредила об угрозе засухи для половины испанских ферм. При отсутствии в ближайший месяц сильных дождей, урожайные культуры могут потерять от 60 до 80 процентов продукции. Однако ассоциация также переживает за культуры, которые зависят от искусственного орошения земель, ведь на большей части юга страны водохранилища заполнены менее чем на 40 процентов.

Засуха угрожает и Португалии, где дождей не было с октября. В конце января 45 процентов территории страны находились в условиях «сильной или экстремальной» засухи. Национальное метеорологическое агентство не прогнозирует улучшений до конца февраля. По словам климатологов, за последние 20-30 лет в Португалии участились случаи засух: количество осадков уменьшилось, а температура из-за изменения климата повысилась.

Под угрозой засухи и пожаров сейчас находятся не только европейские страны, но и США. Отсутствие осадков угрожает нарушить работу сельскохозяйственного штата Калифорния, в котором выращивают большую часть овощей страны. Засушливый период также может угрожать поставкам гидроэлектроэнергии и увеличить возможность возникновения пожаров.