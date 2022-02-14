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Украинский дипломат оценил слова коллеги об отказе от НАТО ради мира

Представитель Украины в Австралии назвал отказ от вступления в НАТО невозможным

Фото: Valentyn Ogirenko / РИА Новости

Позиция посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко об отказе от вступления в Североатлантический альянс ради мира противоречит Конституции и не будет реализована на практике. Об этом в интервью Australian Financial Rewiew рассказал коллега дипломата, временный поверенный в делах республики в Австралии Владимир Шалькивский.

Он назвал невозможным отказ страны от членства в НАТО и предсказал, что это повлечет реакцию украинского общества, выступающего против такой идеи. Кроме того, авторам идеи пришлось столкнуться бы и с противодействием Верховной Рады, депутаты которой не допустят разрыв существующих договоренностей.

«Любые правки потребовали бы подавляющего большинства в парламенте, большинства из двух третей», — оценил Шалькивский слова коллеги.

Ранее Пристайко в интервью BBC заявил, что Киев может отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией. Дипломат указал, что страну уже подталкивают к этому различными угрозами, но она проявляет гибкость и пытается найти лучший выход.

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Михаил Кириллов
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