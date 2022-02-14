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Украина допустила отказ от НАТО для предотвращения войны

Посол Украины в Британии Пристайко допустил отказ страны от цели вступить в НАТО

Фото: Thierry Roge / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от своей цели вступить в НАТО для предотвращения войны. Отрывок соответствующего интервью опубликован в Twitter «Би-би-си» Radio 5 Live.

На вопрос ведущего, могут ли власти Украины рассмотреть этот вопрос, дипломат ответил, что они могли бы это сделать. По словам Пристайко, Украину к этому всячески подталкивали, в том числе угрозами.

«Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход. Если вам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать», — сказал посол. При этом он отметил, что курс на вступление в НАТО прописан в Конституции Украины.

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Алевтина Запольская
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